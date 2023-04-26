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Kiğı Belediyesi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı

AA

Kiğı Belediyesi'nin yeni hizmet binası törenle açıldı

BİNGÖL (AA) - Üsküdar Belediyesi tarafından yaptırılan Kiğı Belediyesi yeni hizmet binası törenle açıldı.

"Kardeş belediye protokolü" kapsamında Üsküdar Belediyesince inşa edilen belediyenin hizmet binası çok amaçlı olarak vatandaşlara hizmet verecek.

Yeni hizmet binası açılışı AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Kaymakam Muhammed İkis, Kiğı Belediye Başkanı Hikmet Özüağ ve milletvekili adaylarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, törende yaptığı konuşmada, Kiğı'nın tarihi, kültürü ve gelenekleriyle bölgenin adeta nazar boncuğu olduğunu ifade ederek, bugün hayatlarında unutamayacakları özel anları yaşadıklarını belirtti.

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