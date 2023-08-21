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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 10:37
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, görevine başladı
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        BİNGÖL (AA) - Valiler Kararnamesi ile Bingöl Valiliğine atanan Ahmet Hamdi Usta görevine başladı.

        Usta, Valilik bahçesinde Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, vali yardımcıları ve kaymakamlar tarafından karşılandı.

        Gazetecilere açıklamalarda bulunan Usta, vali olarak ilk görev yerinin Bingöl olduğunu söyledi.

        Bu görevin ağır sorumluluğunun bilincinde olduğunu kaydeden Usta, Bingöllü vatandaşlara hizmet etme fırsatını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şükranlarını arz ettiğini belirtti.

        Yapacakları tüm iş ve işlemlerinde insan eksenli olacaklarını vurgulayan Usta, şöyle konuştu:

        "Görevim süresince bizlere düşen ilk ve en önemli görev, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle ilimizin başta yatırım potansiyeli olmak üzere sahip olduğu tüm zenginliklerini en iyi şekilde değerlendirmek, halkımızın refah, huzur, mutluluk ve güvenliğini pekiştirmek olacaktır. Meseleler karşısında daima çözüm odaklı olacağız. Sorunların çözümünde hıza, performansa ve zamanında müdahaleye önem vereceğiz."

        Devletin milletiyle kucaklaşmasını sağlamak için kapılarının daima açık olacağını ifade eden Usta, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Özellikle şehit yakınlarımız ve gazi ailelerimiz, yaşlılarımız, yardıma muhtaç vatandaşlarımız, korunmaya muhtaç çocuklarımız, engellilerimiz ve şiddete maruz kalan kadınlarımız.

        Bingöl'ün güçlü olduğu sektörlerin öne çıkarılması, dış sermaye ve yatırımların ilimize çekilmesi, kamu kaynaklarının tasarruflu ve verimli kullanılması, yaşadığımız depremler ve afet gerçeğini göz önüne alarak afete dirençli bir anlayışın yerleştirilmesi göreve yeni başlayan bir vali olarak ilk değerlendirmelerim olacaktır. Ortak paydamız olan Bingöl'ümüz için çalışmak olacak."

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