GÜNCELLEME - Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de saat 11.19'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının söz konusu olmadığı belirtilerek, "Saat 11.19'da merkezi Kiğı olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Geçmiş olsun, Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadeleri kullanıldı.