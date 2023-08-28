Bingöllü Çerkezler terör nedeniyle terk ettikleri köylerine dönüyor

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ/METİN DERE - Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki köylerini 1993'te terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu terk etmek zorunda kalan Çerkez asıllı vatandaşlar 30 yıl sonra topraklarına döndü.

Kafkasya'dan 1864 yılında göç eden Çerkezlerin bir kısmı Yedisu ilçesine bağlı Karapolat köyüne yerleşti.

Yaşamlarını yıllarca burada sürdüren aileler, 1993'te terör örgütü PKK'nın bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırısı sonucu köylerini terk ederek, Türkiye'nin farklı kentlerine göç etti.

Gözyaşları içinde evlerini geride bırakan Çerkezler huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla yeniden köylerine gelmeye başladı.

İzmir, Mersin, Erzincan ve Düzce gibi kentlerden gelen 13 hane köylerinde yeniden yaşam kurdu. Köyde, tarım ve hayvancılıkla uğraşan aileler el birliğiyle üretim yapıyor.

Vatandaşlar, topraklarında coğrafi tescil işaretli Yedisu Horoz kuru fasulyesi ile karpuz, domates gibi ürünler yetiştiriyor.

- "Herkes gelmek istiyor"

Köyde yaşayan 63 yaşındaki Kemal Toğru, AA muhabirine, İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşadığını, bu yaz köyüne geri geldiğini söyledi.

Başka ailelerin de köylerine gelmek istediğini ancak konut sorunu olduğunu dile getiren Toğru, köylerini yeniden ayağa kaldırmaları gerektiğini belirtti.

Sürekli köyünde yaşamak istediğini anlatan Toğru, şöyle konuştu:

"Atalarımız burada yaşadı. Biz de burada yaşamak istiyoruz. 30 yıl sonra köyümüze döndük. İzmir'de muhtarlık personeli olarak emekli oldum. Çocuklarım da gelmek istiyor. Gözyaşıyla tekrar geldik. Yine eskisi gibi topraklarımızı işlemek istiyoruz. Şimdi terör yok, çok güzel. Hiç kimse terörden endişe etmesin, serbest geziyoruz. Tarlalarda fasulye, karpuz yetiştiriyoruz. Her şey yetişiyor burada, çok güzel bir yer. Herkes gelmek istiyor."

- "Şimdi her taraf güvenlik içerisinde"

50 yaşındaki Nihat Şayır da Erzincan'da geçirdiği iş kazasından sonra malulen emekli olduğunu ve köyüne geldiğini kaydetti.

2021 yılında ev yaptığını şimdi çiftçilikle uğraştığını ifade eden Şayır, "Terör saldırısını artık hatırlamak istemiyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Çok güzel bir ortam. Artık terör olayı kalmadı. Şimdi her taraf güvenlik içerisinde. İnşallah herkes döner ve toprağını eker. İnşallah güzel bir köy olarak devam ederiz." dedi.

- "Her şeyimizi burada bırakıp gittik"

61 yaşındaki İrfan Toğru da Mersin'den geldiğini belirterek, "1993 yılında her şeyimizi burada bırakıp gittik. Traktörümüz, atölyemiz, değirmenimiz, ev. Tarlalarımı ekiyorum ancak evim hasarlı olduğu için Mersin'e gidiyorum. Domates, salatalık ekiyorum. Toprağı işliyorum. Elmalarımız, cevizimiz var." ifadelerini kullandı.