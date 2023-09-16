Bingöl'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 16.09.2023 - 22:00 Güncelleme: 16.09.2023 - 22:05
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Arıcılar ile Akbinek köyleri kırsalındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 1 iş makinesiyle yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.