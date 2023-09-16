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        Bingöl'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bingöl'ün Adaklı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 22:00 Güncelleme: 16.09.2023 - 22:05
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        Bingöl'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Bingöl'ün Adaklı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Arıcılar ile Akbinek köyleri kırsalındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 1 iş makinesiyle yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

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