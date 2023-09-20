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        Bingöl'de bozayı ve tilkilerin çöplükte yiyecek arayışı görüntülendi

        Bingöl'ün Kiğı ilçesinde yavrularıyla çöplükte beslenen bozayı ve tilkiler kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 10:32 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:41
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        Bingöl'de bozayı ve tilkilerin çöplükte yiyecek arayışı görüntülendi
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        Bingöl'ün Kiğı ilçesinde yavrularıyla çöplükte beslenen bozayı ve tilkiler kameraya yansıdı.

        İlçeye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan çöplük alan birçok yabani hayvanın uğradığı noktalardan biri oldu.

        Gece saatlerinde bozayı ve tilkiler dağlık alandan yiyecek bulabilmek için çöplüğe iniyor.

        İçlerinde yavruların da bulunduğu yaklaşık 10 bozayı ile 2 tilkinin çöplükte beslendiği anlar kamerayla kayda alındı.

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