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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bingöl'de konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah 31 Mart'ta alacağımız sonuçla 2028'in provasını yapacağız. Yeniden Refah Partimizin hızla büyüyen Türkiye'nin iktidar adayı partisi olduğunu inşallah elde edeceğimiz sonuçla ortaya koyacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 18:10 Güncelleme: 26.09.2023 - 18:10
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bingöl'de konuştu:
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah 31 Mart'ta alacağımız sonuçla 2028'in provasını yapacağız. Yeniden Refah Partimizin hızla büyüyen Türkiye'nin iktidar adayı partisi olduğunu inşallah elde edeceğimiz sonuçla ortaya koyacağız." dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Erbakan, Solhan ilçesine geçti.

        Burada partisinin İlçe Başkanı Abdullah Bildik ve partililerle esnafı ziyaret eden Erbakan, talep ve önerileri dinledi, p​​​​artisine verilen destek için teşekkür etti.

        Ardından kent merkezine geçen Erbakan, Yenişehir Mahallesi Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla görüştü.

        Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığınca Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katılan Erbakan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki seçimlerde yeni neslin geleceğini düşünerek Cumhur İttifakı'na oy verdiğini söyledi.

        Erbakan, bu bölgenin kalkınmasına destek olmak için yola çıktıklarını ifade ederek bu bölgeye layık olduğu hizmetleri sunmak istediklerini belirtti.

        Türkiye'nin maddi ve manevi olarak kalkınması için projelerinin hazır olduğunu dile getiren Erbakan, "Milli Görüş, Yeniden Refah iktidarıyla bunları hayata geçireceğiz. İnşallah şimdiki hedefimiz 31 Mart'taki seçimler. İnşallah 31 Mart’ta alacağımız sonuçla 2028'in provasını yapacağız. Yeniden Refah Partimizin hızla büyüyen Türkiye'nin iktidar adayı partisi olduğunu inşallah elde edeceğimiz sonuçla ortaya koyacağız. Hem de bu sonuçla aziz milletimizi 30 seneden beri özlemini duyduğu Milli Görüş belediyeciliğine kavuşturacağız." diye konuştu.

        Bir ülkenin gelişmişliğinin vatandaşın alım gücüyle ölçüldüğünü dile getiren Erbakan, kamuda tasarrufa gidilmesi çağrısında bulunduklarını belirtti.

        Erbakan, şunları kaydetti:

        "Bugün de yapıcı bir muhalefet anlayışıyla milletin derdine derman olma isteğiyle, doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam ediyoruz. Ve diyoruz ki ekonomi alanında takip ettiğiniz bu yol yanlış. Denk bütçe yapacağız ki borçlanmaktan kurtulalım. Borçlanmaktan kurtulacağız ki faiz canavarından kurtulalım."

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