Bingöl'de "Yedisu Horoz Kuru Fasulye Festivali" düzenlendi

Bingöl'ün tescilli ürünlerinden Yedisu horoz kuru fasulyesi için festival yapıldı.

Yedisu ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünce, belediyenin ve iş insanı Zeki Zeray'ın destekleriyle Yedisu Yatılı Bölge Ortaokulunun bahçesinde düzenlenen festivalde konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, devletin ve hükümetin aldığı tedbirler kapsamında Bingöl'ün kalkınmada öncelikli iller arasında yer aldığını hatırlatarak, tarım sektöründe yaratılan katma değer ile kentin yarınlarını daha güçlü kılan gelişmeler yaşadıklarını belirtti.

"Terör belasını geride bıraktığımız bu yıllarda tarım sektöründe de önemli gelişmeler yaşıyoruz. Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün tarım ürünlerimiz adına katma değer oluşturmak ve çiftçilerimizin gelir seviyesini yükselterek kırsalda kalkınmayı sağlamak amacıyla takip ettiği coğrafi işaret çalışmalarında atılan somut adımlar ve alınan birbirinden güzel sonuçlar var. Yedisu horoz kuru fasulyesi için tescil belgesi alındıktan sonra yapılan projeler ve verilen desteklerle üretim 60 dekardan 700 dekara çıkarılarak 11 kat arttırıldı. Yedisu ilçemizde DSİ tarafından yapılan proje ile 8 bin dekarlık bir alan basınçlı sulama sistemine kavuşturulmuştur." ifadelerini kullanan Usta, Yedisu horoz kuru fasulyesine olan talebin gün geçtikçe arttığını söyledi.

Usta, hedeflerinin sulamaya açılan 8 bin dekarlık alanın, ilk aşamada en az 4 bin dekarında fasulye üretimi yapılması olduğunu dile getirdi.

"Mevcut üretimin ekonomiye katkısı 17 milyon lira civarında. Hedeflediğimiz üretimin ekonomiye katkısının ise bugünkü rakamla yaklaşık 100 milyon lira olacağını paylaşmak istiyorum." diyen Usta, festivalin hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Furkan Başar da üreticilerin gece gündüz demeden toprağını ekip, biçtiğini anlatarak, bu etkinliklerin üreticilerin ürünlerinin daha da değerlenmesine vesile olmasını diledi.

Başar, bu festivalin düzenlenmesinde emeği bulunan Vali Ahmet Hamdi Usta ve iş insanı Zeki Zeray'a, Zeray Vakfı'na teşekkür ettiğini belirtti.

Programda, Yedisu Belediye Ömer İsen ve Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Usta, katılımcılara Yedisu horoz kuru fasulye ikramında bulundu.

Festivalde ilçede en kaliteli fasulyeyi yetiştiren üretici de belirlendi. Değerlendirme sonucu 22 üretici arasından Daimi Bakar birinci seçildi.

Müzik dinletisinin de yapıldığı festivalde, katılımcılara kuru fasulyeden yapılan tatlı da ikram edildi.

Festivale, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.