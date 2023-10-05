Karlıova'da cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla şeref koşusu düzenlenecek
Karlıova Kaymakamlığı tarafından düzenlenecek olan geleneksel at yarışlarında cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla şeref koşusu yapılacak.
Karlıova Kaymakamlığı tarafından düzenlenecek olan geleneksel at yarışlarında cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla şeref koşusu yapılacak.
Karlıova Kaymakamlığınca, Toklular köyünde 15 Ekim'de gerçekleştirilecek geleneksel at yarışlarında cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla şeref koşusu düzenlenecek.
3 grup halinde yapılacak olan yarışta, birinciye Cumhuriyet, ikinciye yarım ve üçüncüye çeyrek altın verilecek.
Program kapsamında dengbej dinletisi, Grup 5k konseri, zeybek gösterisi ve halk oyunları gösterisi yapılacak.
Yarışlara başvurular Karlıova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde yapılacak.