Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Karlıova'da cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla şeref koşusu düzenlenecek

        Karlıova Kaymakamlığı tarafından düzenlenecek olan geleneksel at yarışlarında cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla şeref koşusu yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 13:04 Güncelleme: 05.10.2023 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karlıova'da cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla şeref koşusu düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karlıova Kaymakamlığı tarafından düzenlenecek olan geleneksel at yarışlarında cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla şeref koşusu yapılacak.

        Karlıova Kaymakamlığınca, Toklular köyünde 15 Ekim'de gerçekleştirilecek geleneksel at yarışlarında cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla şeref koşusu düzenlenecek.

        3 grup halinde yapılacak olan yarışta, birinciye Cumhuriyet, ikinciye yarım ve üçüncüye çeyrek altın verilecek.

        Program kapsamında dengbej dinletisi, Grup 5k konseri, zeybek gösterisi ve halk oyunları gösterisi yapılacak.

        Yarışlara başvurular Karlıova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde yapılacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay açıklaması!
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        MİT, FETÖ firarisini yurt dışında yakalayıp getirdi!
        MİT, FETÖ firarisini yurt dışında yakalayıp getirdi!
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Kentsel dönüşümde istenen değişiklikler açıklandı
        Kentsel dönüşümde istenen değişiklikler açıklandı
        Yoğun sis etkili olunca ilçe kayboldu!
        Yoğun sis etkili olunca ilçe kayboldu!

        Benzer Haberler

        Bingöl'de Balpınar Gölü'ne bırakılan balıkların kirliliğe neden olduğu iddi...
        Bingöl'de Balpınar Gölü'ne bırakılan balıkların kirliliğe neden olduğu iddi...
        Kavgada akciğerine bıçak saplandı, ameliyatla kurtarıldı
        Kavgada akciğerine bıçak saplandı, ameliyatla kurtarıldı
        Bingöl'de bıçakla yaralanan genç kapalı akciğer ameliyatıyla yaşama tutundu
        Bingöl'de bıçakla yaralanan genç kapalı akciğer ameliyatıyla yaşama tutundu
        Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Bingöl İl Sağlık Müdürlüğüne hibe edilen kamyon kanser tarama aracına dönüş...
        Bingöl İl Sağlık Müdürlüğüne hibe edilen kamyon kanser tarama aracına dönüş...
        Bingöl'ün "guldar domatesi" coğrafi işaretle tescillendi
        Bingöl'ün "guldar domatesi" coğrafi işaretle tescillendi