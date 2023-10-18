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        İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Solhan'da protesto edildi

        Solhan ilçesinde toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 10:01 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:01
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        İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Solhan'da protesto edildi
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        Solhan ilçesinde toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti.

        İsrail'in abluka altındaki Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından Solhan ilçesinde vatandaşlar Ulu Cami önünde toplandı.

        İlçedeki bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri tarafından basın açıklaması yapılarak saldırı kınandı.

        Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, sık sık tekbir getirdi.

        Grup, daha sonra Filistin'e destek için araçlarıyla ilçede konvoy yaptı.

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