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        Çimde hazırlandığı dünya şampiyonasında üçüncü oldu, gözünü altın madalyaya çevirdi

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen Dünya Gençler Bocce Şampiyonası'nda 3. olmayı başaran Bingöllü sporcu Şevval Akçanlı, uygun saha bulamadığı kentte altın madalya hedefine ulaşmak için antrenmanlarını çim alanda sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:50
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        Çimde hazırlandığı dünya şampiyonasında üçüncü oldu, gözünü altın madalyaya çevirdi
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        RIDVAN KORKULUTAŞ - Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen Dünya Gençler Bocce Şampiyonası'nda 3. olmayı başaran Bingöllü sporcu Şevval Akçanlı, uygun saha bulamadığı kentte altın madalya hedefine ulaşmak için antrenmanlarını çim alanda sürdürüyor.

        Beden eğitimi öğretmeni Rukiye Varol sayesinde 2019'da bocce ile tanışan 19 yaşındaki Akçanlı, kısıtlı imkanlara rağmen kendisini bu branşta geliştirerek katıldığı müsabakalarda ulusal ve uluslararası başarılar elde etti.

        Türkiye şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü bulunan Akçanlı, son olarak 18-24 Eylül'de katıldığı Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen Dünya Gençler Bocce Şampiyonası'nda iki branşta 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

        İkinci kez dünya üçüncüsü olan Akçanlı, dünya şampiyonluğu bulunan Eda Sayak ve milli sporcu Sevilay Gezli'nin antrenörlüğünde çalışmalarına çim sahada devam ediyor.

        - Akçanlı: "Bocce bana yeni bir aile kazandırdı"

        Milli sporcu Şevval Akçanlı, AA muhabirine, bu branşta başarılar elde ettikçe bocceyi bırakamadığını söyledi.

        Cezayir'deki dünya şampiyonasına antrenörlerinin de maddi ve manevi desteğiyle hazırlandığını anlatan Akçanlı, 2 şehirde 1 ay süresince kamp yaptığını belirtti.

        Akçanlı, şampiyonada 3 branşta yarıştığını anlatırken, iki branşta başarı elde ettiğini, şimdi ise Dünya Şampiyonası'na hazırlandığını dile getirdi.

        "Sahamız yok. Milli takım seçmelerine hazırlanırken çimde çalışıyorum. Hedefim dünya şampiyonluğu elde etmek." diyen Akçanlı, bunun için de antrenmanlarını son hız sürdüreceğini kaydetti.

        Ailesinin başta bu branşla ilgilenmesini istemediğini dile getiren Akçanlı, şimdi ise yanında olduklarını ve kendisini desteklediklerini anlattı.

        Akçanlı, "Bocce sayesinde milli sporcu kontenjanından üniversiteye yerleştim. Bocce aslında bana yeni bir aile kazandırdı. Spora karşı biraz ön yargı vardı ama bunu yıktığımızı düşünüyoruz. Şampiyonluk için antrenörlerimin bana gösterdiği yolda devam edeceğim." diye konuştu.

        - Sayak: "Dünya şampiyonu olacağına inanıyorum"

        Bocce antrenörü ve milli sporcu Eda Sayak, Şevval'in çok hırslı, girişken bir sporcu olduğunu vurguladı.

        Sporcusunun bu noktaya gelmesinden gurur duyduğunu belirten Sayak, şunları söyledi:

        "Çok daha güzel şartlarda şampiyonalara hazırlanmalarını isterdik. Bu durum bizi yıldırmadı. Ben dünya şampiyonu olduğumda da verimli bir sahamız yoktu. Çabalarıyla bu noktaya gelebilmesi çok önemli. Bir sonraki yarışmada dünya şampiyonu olacağına inanıyorum."

        Bocce antrenörü ve milli sporcu Sevilay Gezli de boccede lisanslı kız sporcu sayısının arttığını belirterek, antrenörler olarak buna ön ayak oldukları için hem mutlu hem de gururlu olduklarını ifade etti.

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