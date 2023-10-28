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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Bingöl'de protesto edildi

        Solhan ilçesinde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 13:06 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:06
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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Bingöl'de protesto edildi
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        Solhan ilçesinde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

        Solhan İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu öncülüğünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını Ulu Cami önünde protesto etti.

        Yeniden Refah Partisi Solhan İlçe Başkanı Abdullah Bildik, burada yaptığı açıklamada, "Bir tarafta zalim bir tarafta mazlum varken tarafsız olamayız. İnsanlığa karşı işlenen terör suçlarına karşı bizler mazlumun yanında zalimin karşısında olmalıyız." dedi.

        HÜDA PAR İlçe Başkanı Selahattin Uyar ise, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara tepki gösterdi.

        Daha sonra grup, dua etti, tekbirler getirdi.

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