Bingöl'de 42 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde 42 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde 42 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda ilçeye bağlı Yolaçtı ve Yeniyazı köylerindeki arazide yaptıkları aramada toprağa gömülü 22 kilo 500 gram kubar esrar ile çalılıklar arasına gizlenmiş 20 kilogram toz esrar ele geçirdi.
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