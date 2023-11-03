Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de 42 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde 42 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de 42 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'ün Genç ilçesinde 42 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda ilçeye bağlı Yolaçtı ve Yeniyazı köylerindeki arazide yaptıkları aramada toprağa gömülü 22 kilo 500 gram kubar esrar ile çalılıklar arasına gizlenmiş 20 kilogram toz esrar ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hizbullah'tan 'Gazze' mesajı
        Hizbullah'tan 'Gazze' mesajı
        Çöp konteynerinin yanına bırakılan bebek entübe edildi!
        Çöp konteynerinin yanına bırakılan bebek entübe edildi!
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        Yardımcı hakem Kemal Yılmaz istifa etti!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Sular çekildikçe daha çok görünüyor!
        Sular çekildikçe daha çok görünüyor!
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Spor Bakanı Bak'tan, Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin açıklama!
        Spor Bakanı Bak'tan, Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin açıklama!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu

        Benzer Haberler

        Bingöl'de giysi kumbarasıyla 3 ton 652 kilogram tekstil ürünü geri dönüşüme...
        Bingöl'de giysi kumbarasıyla 3 ton 652 kilogram tekstil ürünü geri dönüşüme...
        Ebeveynlere "Çocuklarınızın dijital alışkanlıklarını takip edin" önerisi
        Ebeveynlere "Çocuklarınızın dijital alışkanlıklarını takip edin" önerisi
        Bingöl'deki esnaf bir günlük gelirini Filistinlilere bağışladı
        Bingöl'deki esnaf bir günlük gelirini Filistinlilere bağışladı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bingöl'deki seminere video konferans aracılığıyl...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bingöl'deki seminere video konferans aracılığıyl...
        Bingöl'de personel alımı için kura çekildi
        Bingöl'de personel alımı için kura çekildi
        Bingöl´de kadınlardan İsrail protestosu
        Bingöl´de kadınlardan İsrail protestosu