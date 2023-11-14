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        Solhan Belediyesinden 1500 öğrenciye online eğitim desteği

        Bingöl'de Solhan Belediyesince 1500 öğrenciye online eğitim desteği verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 20:17 Güncelleme: 14.11.2023 - 20:19
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        Solhan Belediyesinden 1500 öğrenciye online eğitim desteği
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        Bingöl'de Solhan Belediyesince 1500 öğrenciye online eğitim desteği verilecek.

        Solhan Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 1500 öğrenci online eğitim paketinden faydalanacak.

        Belediyede düzenlenen protokol imza törenine, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, Milli Eğitim Şube Müdürü Muhtesim Tunç, online eğitim projesi yetkilileri Makbule Ekici ve Yakup Türkmen katıldı.

        Makbule Ekici, imza töreninde yaptığı konuşmada, Online Eğitim Projesi ile geleceğin teminatı olan gençlere Türkiye'nin en kapsamlı LGS ve YKS hazırlık kursunu online olarak sunacaklarını belirtti.

        Online eğitim platformunun yapay zeka destekli olduğunu ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

        "Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun binlerce ders videosu, 100 binin üzerinde soru havuzu, rehberlik desteği ve ödev takip sistemi gibi içerikleriyle hem gençlerimizin ders başarılarını yükseltmeleri hem de sınavlarına eksiksiz ve kusursuz bir biçimde hazırlanmaları amaçlamaktadır. Online eğitim platformu üzerinden yapılacak ödüllü deneme sınavları ile 6 bin 500 basılı deneme sınavı da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında ilçe genelinde uygulanacaktır. Böyle bir eğitim paketini gençlerimizin hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz."

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi ise imzalanan protokolün ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, eğitime desteklerinden ötürü Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız'a teşekkür etti.

        Galeri
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        Galeri

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