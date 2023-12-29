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        Bingöl'de halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

        Bingöl'ün Genç ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 22:49 Güncelleme: 29.12.2023 - 22:54
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        Bingöl'de halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi.

        Mevlana Ortaokulu'nda görev yapan İngilizce öğretmeni Mehmet Selçuk Tulgar (34), ilçedeki bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yaptığı sırada yere yığıldı.

        İhbar üzerine sağlık ekiplerince Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tulgar'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

        Tulgar, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Geçen yıldan bu yana kentte görev yapan Mehmet Selçuk Tulgar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mersin'e gönderilecek.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genç ilçemizde halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Mevlana Ortaokulu İngilizce öğretmenimiz Mehmet Selçuk Tulgar'a Allahtan rahmet, kederli ailesi ve eğitim camiasına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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