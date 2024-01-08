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        Murat Nehri kıyısında çevre temizliği yapıldı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde belediye ekipleri Murat Nehri kıyısında çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 13:59 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:20
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        Murat Nehri kıyısında çevre temizliği yapıldı
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde belediye ekipleri Murat Nehri kıyısında çevre temizliği yaptı.

        Genç Belediyesince Murat Nehri çevresinde temizlik ve ağaç budama çalışması yürütüldü.

        Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, yürütülen çalışmalarla ilgili inceleme yaparak, daha temiz bir ilçe için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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