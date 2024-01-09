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        Karlıova'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Karlıova ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:19 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:19
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        Karlıova'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Karlıova ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Mustafa Abdurrahman Gür idaresindeki 42 SK 735 plakalı otomobil, ilçe çıkışında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Z.G, Y.S.G. ve E.S.G. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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