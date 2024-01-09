Karlıova'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Karlıova ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mustafa Abdurrahman Gür idaresindeki 42 SK 735 plakalı otomobil, ilçe çıkışında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Z.G, Y.S.G. ve E.S.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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