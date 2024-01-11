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        Bingöl Karlıova'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinin yüksek kesimleri, yoğun yağışla karla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:14 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:14
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        Bingöl Karlıova'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinin yüksek kesimleri, yoğun yağışla karla kaplandı.

        Karlıova'da kasımdan bu yana aralıklarla etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Özellikle yüksek kesimlerdeki yoğun yağışla, ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Bahçe köyü Kartal Dağı mevkisinde kar kalınlığı yer yer 3 metreyi aştı.

        Kartal Dağı mevkisinde kara gömülen iş makineleri, kapanan yolu açmak için çalışma yürüttü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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