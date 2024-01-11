Bingöl Karlıova'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinin yüksek kesimleri, yoğun yağışla karla kaplandı.

Karlıova'da kasımdan bu yana aralıklarla etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Özellikle yüksek kesimlerdeki yoğun yağışla, ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Bahçe köyü Kartal Dağı mevkisinde kar kalınlığı yer yer 3 metreyi aştı.

Kartal Dağı mevkisinde kara gömülen iş makineleri, kapanan yolu açmak için çalışma yürüttü.

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