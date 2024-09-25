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        Bingöl'de yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 19:37 Güncelleme: 25.09.2024 - 19:37
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        Bingöl'de yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

        Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Yayla köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AAL 516 plakalı yolcu minibüsü kontrolden çıkarak devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 13 kişi Bingöl Devlet Hastanesi ve Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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