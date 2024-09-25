Bingöl'de yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı
Bingöl'ün Genç ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Yayla köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AAL 516 plakalı yolcu minibüsü kontrolden çıkarak devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 13 kişi Bingöl Devlet Hastanesi ve Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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