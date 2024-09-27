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        Bingöl'de 203 kök skunk ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

        Bingöl'de düzenlenen operasyonda 203 kök skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 16:56 Güncelleme: 27.09.2024 - 17:01
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        Bingöl'de 203 kök skunk ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
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        Bingöl'de düzenlenen operasyonda 203 kök skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda düzenlediği operasyonda merkez ilçedeki 2 farklı noktada 203 kök skunk ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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