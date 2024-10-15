Bingöl'de görme engelliler için farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Bingöl'de "15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Bingöl Altınokta Körler Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe, Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan da katıldı.

Hacı Hıdır Camisi önünde bir araya gelen Usta ve Arıkan ile katılımcılar gözlerine siyah bandaj takarak görme engellilerle Valilik binasına kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında esnafa ve vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıtıldı.

Vali Usta, yürüyüşün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin potansiyel engelli adayı olduğunu belirterek, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle esnafın iş yerinin önünden geçenler için yoldaki sarı şeritlerin üzerine eşya koymaması gerektiğini ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Normal insanların bile yürümesinin zorlaştığı kaldırımlarda görme engelli arkadaşlarımız hakikaten çok büyük sıkıntı çekiyorlar. Yine yolun karşısına geçmeye çalışan engellilerimize yol vermemiz lazım. Bazen kazalar da oluyor. Aracın biri yol verirken diğer araç onu sollayarak geçmek gibi bir yanlışa düşerek yolun ortasında bazen yayalarımıza vurabiliyor. Dolayısıyla bu konuda duyarlılık bekliyoruz."