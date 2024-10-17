Bingöl'de 4 kilo 576 gram esrar ve 190 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ile Karlıova ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 4 kilo 576 gram kubar esrar ve 190 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı imal ve ticareti yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Genç ile Karlıova ilçelerindeki 2 noktada düzenlediği operasyonda, 4 kilo 576 gram kubar esrar ve 190 kök Hint keneviri ele geçirdi.