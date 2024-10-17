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        Bingöl'de 4 kilo 576 gram esrar ve 190 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ile Karlıova ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 4 kilo 576 gram kubar esrar ve 190 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:56 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:58
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        Bingöl'de 4 kilo 576 gram esrar ve 190 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ile Karlıova ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 4 kilo 576 gram kubar esrar ve 190 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı imal ve ticareti yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler bu kapsamda Genç ile Karlıova ilçelerindeki 2 noktada düzenlediği operasyonda, 4 kilo 576 gram kubar esrar ve 190 kök Hint keneviri ele geçirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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