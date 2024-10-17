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        Bingöl'de üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddeti protesto etti

        Bingöl'de üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddeti yürüyüşle protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:30 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:30
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        Bingöl'de üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddeti protesto etti
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        Bingöl'de üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddeti yürüyüşle protesto etti.

        Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi önünde bir araya gelen Erasmus öğrenci kulübü üyeleri, ellerinde pankartlar ve dövizlerle kafeteryaya kadar yürüdü.

        Burada, kadınların öldürülmesini bir dakika sessiz bekleyerek protesto eden öğrenciler adına açıklama yapan Ferah Yalçınkaya, kadına yönelik şiddete ve kadınların öldürülmesine tepkilerini dile getirmek için toplandıklarını söyledi.

        Mağduriyet yaşayan kadınlara ses olmak istediklerini dile getiren Yalçınkaya, "Sırf kadın olduğumuz için gerek sözlü gerekse de fiziksel şiddete maruz kalmamalıyız. Sırf kadın olduğumuz için kaybolmamalı, dayak yememeli, canımızdan olmamalıyız." dedi.

        Şahin Butasım ise kadına şiddetin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Kadına yönelik şiddet bireysel bir sorun olmanın ötesinde, toplumsal bir çöküşün işaretidir. Bu şiddet, aileleri, toplumumuzu ve geleceğimizi derinden etkiliyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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