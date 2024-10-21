Bingöl'de iki araçta 542 kilogram esrar ele geçirildi

Ekiplerce araçlarda yapılan aramada 542 kilogram esrar ele geçirildiğini kaydeden Usta, "Araçlardaki 3 şüpheli yakalandı ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan mevcutlu olarak adli mercilere sevk edildi. Bingöl'de zehir tacirlerine göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince "Narko Çelik-44 Operasyonu" kapsamında Muş-Bingöl Bulvarı'nda 2 aracın durdurulduğunu belirtti.

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