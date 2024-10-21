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        Bingöl'de iki araçta 542 kilogram esrar ele geçirildi

        Bingöl'de düzenlenen operasyonda iki araçta 542 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 13:07 Güncelleme: 21.10.2024 - 13:30
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        Bingöl'de iki araçta 542 kilogram esrar ele geçirildi
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        Bingöl'de düzenlenen operasyonda iki araçta 542 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince "Narko Çelik-44 Operasyonu" kapsamında Muş-Bingöl Bulvarı'nda 2 aracın durdurulduğunu belirtti.

        Ekiplerce araçlarda yapılan aramada 542 kilogram esrar ele geçirildiğini kaydeden Usta, "Araçlardaki 3 şüpheli yakalandı ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan mevcutlu olarak adli mercilere sevk edildi. Bingöl'de zehir tacirlerine göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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