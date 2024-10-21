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        Bingöl Valisi Usta, gazetecilerle bir araya geldi

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 18:03 Güncelleme: 21.10.2024 - 18:05
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        Bingöl Valisi Usta, gazetecilerle bir araya geldi
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Vali Usta, özel bir işletmede düzenlenen programda gazetecilerin eğitim, asayiş, trafik, turizm, uyuşturucu, deprem, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları gibi gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Ortak amaçlarının şehrin güvenliği, huzuru ve gelişimi için çalışmak olduğunu dile getiren Usta, "İlimizin refahı için bizden önce hizmet bayrağını taşıyan tüm il yöneticilerimize şehrimizde gerçekleştirdikleri önemli ve kalıcı çalışmalar ve hizmetleri için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde ilimizin güzelliklerini, yapılan işleri ve takip edilen projeleri kamuoyu ile paylaşma konusundaki duyarlılıkları için de basınımızın kıymetli çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu vesileyle basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

        Programda, Vali Yardımcısı Fahri Onay, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Burtaşkıray ve Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mahmud Arda da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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