Bingöl'de meme kanseri farkındalığı için bisiklet turu düzenlendi

Bingöl'de "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında meme kanserine dikkat çekmek için bisiklet turu düzenlendi.

Bingöl Üniversitesinde (BÜ) İl Sağlık Müdürlüğünce "Meme Kanseri İçin Birlikte Pedallıyoruz" sloganıyla düzenlenen Vali Ahmet Hamdi Usta'nın da katıldığı etkinlikte katılımcılar pembe balon bağladıkları bisikletleriyle pedal çevirdi.

Vali Usta, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Bu tür terör saldırılarının en önemli sebeplerinden birinin de hayatı sekteye uğratmak olduğunu ifade eden Usta, terörü lanetlemek için de burada olduklarını söyledi.

Meme kanserinde de erken teşhisin önemine işaret eden Usta, şöyle dedi:

"Bu amaçla imkanlarımızı kadınlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Bingöl'de 3 mamografi cihazımız var. Bu tür tedavilere, teşhislere, gelmekten imtina edebilenler oluyor. Bilgimiz olduğu andan itibaren mobil aracımızla ilçelerimize, köylerimize giderek de bu kadınlarımıza bu imkanı sunuyoruz."