Bingöllü aile devletin verdiği destekle evini inşa etti
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Kaymakamlık ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen "Barınma Yardımları Projesi" kapsamında verilen destekle bir aile ev sahibi oldu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Kaymakamlık ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen "Barınma Yardımları Projesi" kapsamında verilen destekle bir aile ev sahibi oldu.
65 yaş üstü olması dolayısıyla projeden faydalanan Aydın Yılmaz, aldığı 300 bin liralık desteği de katarak Tuzluca köyünde inşa ettirdiği evine kavuştu.
Aileyi ziyaret eden Karlıova SYDV Müdürü Özgür Değirmenci, ilçede yaptıkları tespitler ve gelen taleplerle köylerde yaşayan birçok ailenin evinin iyi koşullarda olmadığını gördüklerini söyledi.
Hazırladıkları proje kapsamında ailelere destek verdiklerini ifade eden Değirmenci, "Projemizin amacı ilçemizde ihtiyacı olan aileleri ev sahibi yapmaktır. Son olarak Tuzluca köyünde daha önce okul lojmanında yaşayan ailemize yeni yapılan evini teslim ettik." dedi.
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