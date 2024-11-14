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        Karlıova Belediyesinden ilçede doğal gaz boru hattı çalışmalarına ilişkin açıklama

        Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, ilçede doğal gaz boru hattı çalışmalarının 2025 yılının nisan ayında başlamasının planlandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 16:32 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:48
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        Karlıova Belediyesinden ilçede doğal gaz boru hattı çalışmalarına ilişkin açıklama
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        Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, ilçede doğal gaz boru hattı çalışmalarının 2025 yılının nisan ayında başlamasının planlandığını belirtti.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Veysi Bingöl'ün BOTAŞ yetkilileri ile makamında görüşme yaptığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bingöl, ilçeye gelen BOTAŞ yetkililerinin ilk çalışmalara başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "İnşallah nisan ayında doğal gaz hat çalışmaları başlayacak. Doğal gaz hattı ilçemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."﻿

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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