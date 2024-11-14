Karlıova Belediyesinden ilçede doğal gaz boru hattı çalışmalarına ilişkin açıklama

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bingöl, ilçeye gelen BOTAŞ yetkililerinin ilk çalışmalara başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

Belediyeden yapılan açıklamada, Veysi Bingöl'ün BOTAŞ yetkilileri ile makamında görüşme yaptığı belirtildi.

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