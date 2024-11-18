Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de bir kişi kayınpederini ve araya giren taksi şoförünü bıçakla yaraladı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde bir kişi kayınpederini ve araya giren taksi şoförünü bıçakla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 17:49 Güncelleme: 18.11.2024 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de bir kişi kayınpederini ve araya giren taksi şoförünü bıçakla yaraladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'ün Genç ilçesinde bir kişi kayınpederini ve araya giren taksi şoförünü bıçakla yaraladı.

        M.G, ilçe merkezinde karşılaştığı kayınpederi E.Ş'ye ve araya giren taksi şoförü H.Y'ye henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla saldırıda bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan M.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        18 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        18 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Avrupa'dan 'karışık' mesajlar
        Avrupa'dan 'karışık' mesajlar
        Boşanma aşamasındaki kocası adliye yolunda vurdu!
        Boşanma aşamasındaki kocası adliye yolunda vurdu!
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        İrfan Can Kahveci düğümü çözülüyor!
        İrfan Can Kahveci düğümü çözülüyor!
        Halk otobüsünde dehşet! Kadını kalçasından bıçakladı!
        Halk otobüsünde dehşet! Kadını kalçasından bıçakladı!
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Ada'dan Osimhen için takas teklifi!
        Ada'dan Osimhen için takas teklifi!
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"

        Benzer Haberler

        Bingöl'de "kasten yaralama" suçundan 4 şüpheli tutuklandı
        Bingöl'de "kasten yaralama" suçundan 4 şüpheli tutuklandı
        Kazada ölen Serhat'ın organları, 4 hastaya umut oldu
        Kazada ölen Serhat'ın organları, 4 hastaya umut oldu
        Bingöl'de trafik kazasında yaşamını yitiren gencin organları 4 kişiye umut...
        Bingöl'de trafik kazasında yaşamını yitiren gencin organları 4 kişiye umut...
        "6. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi
        "6. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi
        Bingöl'de haklarında arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı
        Bingöl'de haklarında arama kararı bulunan 4 kişi yakalandı
        Karlıova Belediyesinden ilçede doğal gaz boru hattı çalışmalarına ilişkin a...
        Karlıova Belediyesinden ilçede doğal gaz boru hattı çalışmalarına ilişkin a...