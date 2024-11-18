Bingöl'de bir kişi kayınpederini ve araya giren taksi şoförünü bıçakla yaraladı
Bingöl'ün Genç ilçesinde bir kişi kayınpederini ve araya giren taksi şoförünü bıçakla yaraladı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde bir kişi kayınpederini ve araya giren taksi şoförünü bıçakla yaraladı.
M.G, ilçe merkezinde karşılaştığı kayınpederi E.Ş'ye ve araya giren taksi şoförü H.Y'ye henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla saldırıda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan M.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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