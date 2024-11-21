Bingöl'de 19 kilo 930 gram esrar ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen operasyonda 19 kilo 930 gram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, 19 kilo 930 gram toz esrar, ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.