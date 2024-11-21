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        Bingöl'de 19 kilo 930 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl'de düzenlenen operasyonda 19 kilo 930 gram toz esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:53 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:21
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        Bingöl'de 19 kilo 930 gram esrar ele geçirildi
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        Bingöl'de düzenlenen operasyonda 19 kilo 930 gram toz esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, 19 kilo 930 gram toz esrar, ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.

        Ekipler ayrıca "dolandırıcılık ile alkol ve uyuşturucunun etkisinde araç kullanma" suçundan arama kaydı bulunan 3 şüpheliyi de yakaladı.

        Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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