Bingöl'ün bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi
Bingöl'ün bazı ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Bingöl'ün bazı ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Söz konusu ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda tedbir amaçlı eğitime yarın ara verildiği ifade edilen açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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