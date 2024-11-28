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        Bingöl'de terör propagandası yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

        Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 14:36 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:36
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        Bingöl'de terör propagandası yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
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        Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını tespit etti.

        Ekipler çalışmalar neticesinde 3 şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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