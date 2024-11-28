Bingöl'de terör propagandası yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığını tespit etti.

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