Mezrada yaşayan Bingöllü genç sağlığı için gece gündüz koşuyor

RIDVAN KORKULUTAŞ / BÜLENT TEMİZ - Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Soğukpınar köyü Binkoz mezrasında yaşayan 17 yaşındaki Kadir Yıldız, sağlığı için gece gündüz kilometrelerce koşuyor.

Kadir Yıldız, 2 yıl önce Karlıova Anadolu Lisesi 9. sınıfta okuduğu dönemde fazla kilolarından rahatsızlık duymaya başladı.

Bazı arkadaşlarının bu yöndeki olumsuz eleştirilerinden de etkilenen Yıldız, bir süre evine kapandı, eğitimine ara verdi.

Bu yıl zayıflamaya karar veren ve ağırlık egzersizleri yapan Yıldız, Amerikalı ultramaraton koşucusu David Goggins'tan etkilenerek doğa koşularına çıktı. Zamanla zayıflayan ve moral kazanan Yıldız, lise eğitimini açıktan sürdürmeye başladı. Yaşadığı mezrada ve köyde uzun koşular yapan Yıldız, gündüz saatlerinin yanı sıra gece de koşuyor.

Yıldız'a bu süreçte en büyük desteği babası Nesih Yıldız veriyor. Gece ve gündüz ıssız bölgelerde koşan Yıldız'a babası da otomobiliyle eşlik ediyor. Bir yıl boyunca düzenli olarak koşan ve katettiği mesafeyi her geçen gün artıran Yıldız, 90 kilodan 70 kiloya düşmeyi de başardı. Kışın da soğuk havaya rağmen koşmayı sürdüren Yıldız, yaşadığı yerdeki yaklaşık 2 bin 600 rakımlı Kartal Dağı'nın zirvesine koşarak çıkıyor.

- "Köyümden Bingöl'e kadar 50 kilometre koştum" Kadir Yıldız, AA muhabirine, spora başlamadan önce fazla kiloları nedeniyle yürümekte bile zorlandığını, şimdi koşular sayesinde kendini çok daha iyi hissettiğini söyledi. Sporun kendisine çok şey kattığını belirten Yıldız, "Geçmişe baktığımda bayağı kötü durumdaydım yani çok fazla yürüyemiyordum bile. Dalga geçenler oldu. Şimdi herkese kendimi kanıtladığımı düşünüyorum." dedi.

Günlük programlar çerçevesinde koşu yaptığını anlatan Yıldız, zamanla koşuların haftalık 100 kilometreyi aştığını kaydetti. Sıcaklığın sıfırın altına düştüğü saatlerde gece de koşmaya devam ettiğini dile getiren Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: "Düşünce yapımı değiştirmek için bu koşulara başladım çünkü gece oyun oynamak veya geç saatlere kadar uyumak bana bir şey katmıyordu, değişim istiyordum. Babam geceleri peşimden aracıyla geliyor. Son olarak köyümden başlayarak engebeli arazilerden geçerek Bingöl'e kadar 50 kilometre koştum. 50 kilometreden sonra 80 yapacağım. Ondan sonra 100 gelecek. Bunu 17 yaşımda yapacağım ki bir çocuğun neler yapabileceğini herkese göstermek istiyorum."

- "Yurt dışında maratonlara katılmak istiyorum" Uzun mesafe koşulara 2 ay önce geçtiğini aktaran Yıldız, "2 ay önce 5 kilometre koşabiliyordum. 2 ayda üstüne koya koya 20, 30, sonra 50 kilometreye ulaştım. Köyümüzün zirvesindeki Kartal Dağı'nda antrenman yapıyorum. Hem sporun hem de manzaranın keyfini çıkarıyorum. Daha da gelişeceğim. Yurt dışında da koşmayı planlıyorum. Yurt dışındaki maratonlara katılmak istiyorum." diye konuştu.

- "Kadir koşuyor, ben takip ediyorum" Baba Nesih Yıldız da oğlunun kilosundan rahatsızlık duyduğunu söyledi. İlk zamanlarda oğlunun maraton koşusu yaptığının farkında olmadığını belirten Yıldız, "Bir gün ailece otururken Kadir, 'Baba uzun mesafe koşuyorum, beni takip etmeni istiyorum.' dedi. Düştüm Kadir'in peşine, kilometrelerce arkasından takip ettim. Kadir ile haftada iki, üç gün akşam ve gece saatlerinde çıkıyoruz. Kadir koşuyor, ben takip ediyorum. Oğlumla gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.