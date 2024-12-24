GÜNCELLEME - Bingöl'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Cesur Bingöl firmasına ait 34 GC 312 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Erzurum-Bingöl kara yolunun Kümbet köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin kente atanan pratisyen hekim Osman Zeki Tuncel (24) ile eşi öğretmen Emine Tuncel (26) olduğu öğrenildi.

Yaralıların durumuyla ilgili Başhekim Uzman Dr. Nesibe Haydaroğlu'ndan bilgi alan Usta, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Samet Tatlı ile Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediklerini ifade eden Usta, "Yeni pratisyen bir hekim doktor arkadaşımız Elazığlı kendisi, eşi ile vefat ediyorlar. Gencecik, ülkemize hizmet etme durumu olan 2 arkadaşımızı maalesef kaybettik. Kederli ailelerine, tıp ve eğitim camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.

Pratisyen hekim Osman Zeki Tuncel'in kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi'nde, eşi Emine Tuncel'in ise kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirten Usta, Emine Tuncel'in öğretmen olduğunu ancak görev yapmadığını kaydetti.