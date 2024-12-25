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        Bingöl'de kayıp ihbarı yapılan gence ulaşıldı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde kayıp ihbarı yapılan genç bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 13:36 Güncelleme: 25.12.2024 - 13:36
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        Bingöl'de kayıp ihbarı yapılan gence ulaşıldı
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde kayıp ihbarı yapılan genç bulundu.

        Gelintepe köyünde ikamet eden S.Ç'den (18) dün öğleden sonra evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alamayan yakınları durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

        Jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonucu S.Ç. Hun mezrası mevkisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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