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        Güvenlik görevlileri, elleriyle besledikleri tilki "Boncuk" ile dost oldu

        RIDVAN KORKULUTAŞ - RÜŞTÜ NESİP ÇİFTÇİ - Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan güneş enerjisi santralinde çalışan güvenlik görevlileri, elleriyle beslediği tilkiyle dost oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 11:19 Güncelleme: 12.01.2025 - 11:19
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        Güvenlik görevlileri, elleriyle besledikleri tilki "Boncuk" ile dost oldu
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        RIDVAN KORKULUTAŞ - RÜŞTÜ NESİP ÇİFTÇİ - Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan güneş enerjisi santralinde çalışan güvenlik görevlileri, elleriyle beslediği tilkiyle dost oldu.

        İlçenin kırsalında bulunan, bir şirkete ait güneş enerjisi santralinin bulunduğu alana yaklaşık 2 ay önce tilki gelmeye başladı. Santralde çalışan güvenlik görevlileri de yiyecek arayışında olan tilkiyi besledi.

        İlk zamanlarda ürkek bir şekilde yiyeceği alıp uzaklaşan tilki, daha sonra güvenlik görevlilerine alışıp kaçmadı.

        Güvenlik görevlileri eliyle beslendikleri tilkiyle zamanla dost oldu ve tilkiye "Boncuk" ismini verdi.

        Tilkinin ilk geldiği zamanlarda çekilen cep telefonu görüntülerinde zayıf olduğu, güvenlik görevlilerin beslemesiyle kilo aldığı görüldü.

        Güvenlik görevlileri, zaman zaman tilkiyle Zazaca da konuşuyor.

        - "Tabiri caizse aramızdan su sızmıyor"

        Özel güvenlik görevlisi Ömer Faruk Yıldırım, AA muhabirine, 7 yıldır güneş enerjisi santralinde görev yaptığını söyledi.

        Yaklaşık 2 ay önce santral alanına gelen tilkiyi beslediklerini anlatan Yıldırım, tilkinin bazen günde 2-3 sefer geldiğini belirtti. Yıldırım, şöyle konuştu:

        "Tilkiyi gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Görevimize daha bir aşkla sarılıyoruz. Onu şefkatle besliyoruz. O da bizden kaçmıyor. Geldiği zaman, kalan ya da ona ayırdığımız yemeklerden veriyoruz. Yemeğini yedikten sonra ait olduğu doğaya gidiyor. Gayet iyi arkadaşlık, dostluk kurduk. Güzel samimi bir bağımız oluştu. Boncuk ismini verdik. Bizden çekinmeden geliyor. Biz o güveni ve sıcaklığı verdik. Bazen kapıda uzandığını görüyoruz, hiç istirahatini bozmuyoruz, ona dokunmuyoruz. Şefkatle, sevgiyle bir süre besledikten sonra tekrar doğaya dönüyor. Aramızda dostluk bağı var, tabiri caizse aramızdan su sızmıyor."

        - "Mesaimize renk katıyor"

        Güvenlik görevlisi Mahfuz İşleme de kış şartları çetin geçtiği için tilkinin yiyecek arayışında olduğunu söyledi.

        Tilkiye sevgiyle yaklaştıklarını anlatan İşleme, "Tilki kapıdan ayrılmıyor. Herkesin bu hayvanlara böyle duyarlı olmasını, kimsenin bu hayvanlara zarar vermemesini istiyoruz. Mesaimize renk katıyor, huzurumuz yerine geliyor. İlk geldiğinde zayıf cılızdı, kış şartları sert geçtiği için hayvan beslenemiyordu. Herkes elinden geleni yapıyor ve onu besliyoruz." dedi.

        Santralin bakım işletme sorumlusu Abidin Doğaner ise güneşten aldıkları enerjiyi yeşil enerjiye dönüştürerek ekonomiye destek verdiklerini belirtti.

        Doğaner, "Burada kış ayları zorlu ve çetin geçmekte. Bu süre zarfında yabani hayatta da hayvanlar sıkıntılar yaşamakta. Şantiye alanımızı yaklaşık 2 aydır ziyaret eden bir tilkimiz var. Günün belli saatlerinde alana gelen tilkinin, güvenlik personeli tarafından beslenmesi sağlanıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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