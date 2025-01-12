Güvenlik görevlileri, elleriyle besledikleri tilki "Boncuk" ile dost oldu

RIDVAN KORKULUTAŞ - RÜŞTÜ NESİP ÇİFTÇİ - Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan güneş enerjisi santralinde çalışan güvenlik görevlileri, elleriyle beslediği tilkiyle dost oldu.

İlçenin kırsalında bulunan, bir şirkete ait güneş enerjisi santralinin bulunduğu alana yaklaşık 2 ay önce tilki gelmeye başladı. Santralde çalışan güvenlik görevlileri de yiyecek arayışında olan tilkiyi besledi.

İlk zamanlarda ürkek bir şekilde yiyeceği alıp uzaklaşan tilki, daha sonra güvenlik görevlilerine alışıp kaçmadı.

Güvenlik görevlileri eliyle beslendikleri tilkiyle zamanla dost oldu ve tilkiye "Boncuk" ismini verdi.

Tilkinin ilk geldiği zamanlarda çekilen cep telefonu görüntülerinde zayıf olduğu, güvenlik görevlilerin beslemesiyle kilo aldığı görüldü.

Güvenlik görevlileri, zaman zaman tilkiyle Zazaca da konuşuyor.

- "Tabiri caizse aramızdan su sızmıyor"

Özel güvenlik görevlisi Ömer Faruk Yıldırım, AA muhabirine, 7 yıldır güneş enerjisi santralinde görev yaptığını söyledi.

Yaklaşık 2 ay önce santral alanına gelen tilkiyi beslediklerini anlatan Yıldırım, tilkinin bazen günde 2-3 sefer geldiğini belirtti. Yıldırım, şöyle konuştu:

"Tilkiyi gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Görevimize daha bir aşkla sarılıyoruz. Onu şefkatle besliyoruz. O da bizden kaçmıyor. Geldiği zaman, kalan ya da ona ayırdığımız yemeklerden veriyoruz. Yemeğini yedikten sonra ait olduğu doğaya gidiyor. Gayet iyi arkadaşlık, dostluk kurduk. Güzel samimi bir bağımız oluştu. Boncuk ismini verdik. Bizden çekinmeden geliyor. Biz o güveni ve sıcaklığı verdik. Bazen kapıda uzandığını görüyoruz, hiç istirahatini bozmuyoruz, ona dokunmuyoruz. Şefkatle, sevgiyle bir süre besledikten sonra tekrar doğaya dönüyor. Aramızda dostluk bağı var, tabiri caizse aramızdan su sızmıyor."

- "Mesaimize renk katıyor"

Güvenlik görevlisi Mahfuz İşleme de kış şartları çetin geçtiği için tilkinin yiyecek arayışında olduğunu söyledi.