Bingöl'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
F.D'nin kullandığı 44 ADR 265 plakalı otomobil, Güvenlik Mahallesi'nde kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle gaz kaçağı oluşan otomobile, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.
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