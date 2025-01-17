Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:26 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

        F.D'nin kullandığı 44 ADR 265 plakalı otomobil, Güvenlik Mahallesi'nde kontrolden çıkarak takla attı.

        Kazada sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle gaz kaçağı oluşan otomobile, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        "Sur vahşeti"nin eşiğinden dönülmüş!
        "Sur vahşeti"nin eşiğinden dönülmüş!
        Grönland eridikçe altından servet çıkıyor
        Grönland eridikçe altından servet çıkıyor
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Karavanda yaşayan görme engelli öğretmen öğrencilerine örnek oluyor
        Karavanda yaşayan görme engelli öğretmen öğrencilerine örnek oluyor
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Beşiktaş'in yeni hocası Solskjaer, İstanbul'da!
        Beşiktaş'in yeni hocası Solskjaer, İstanbul'da!
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Aşkı için annesini 'sildi'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        "Musk'ın girişimleri kabul edilemez"
        "Musk'ın girişimleri kabul edilemez"
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar

        Benzer Haberler

        Bingöl'de hazırlanan "Turizm Master Planı"nın tanıtımı yapıldı
        Bingöl'de hazırlanan "Turizm Master Planı"nın tanıtımı yapıldı
        Bingöl'de kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı
        BİNGÖL - Kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı (VİDEO EKLENDİ)
        BİNGÖL - Kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı (VİDEO EKLENDİ)
        Kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı
        Kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı
        Bingöl Valiliği'nden, hentbol maçında çıkan kavgayla ilgili açıklama
        Bingöl Valiliği'nden, hentbol maçında çıkan kavgayla ilgili açıklama
        Bingöl Valiliğinden "Erkek taraftarlar kadın hentbolcuları darbetti" haberi...
        Bingöl Valiliğinden "Erkek taraftarlar kadın hentbolcuları darbetti" haberi...