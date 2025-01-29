Bingöl'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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