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        Bingöl'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 23:41 Güncelleme: 29.01.2025 - 23:50
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        Bingöl'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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