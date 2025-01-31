Bingöl'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Bingöl'de dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözlatına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kendisini polis olarak tanıtıp bir vatandaşın 132 bin 900 lirasını alan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışma neticesinde şüpheliyi Tekirdağ'da yakaladı.

Şüpheli, Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.