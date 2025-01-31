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        Bingöl'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözlatına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 22:08 Güncelleme: 31.01.2025 - 22:08
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        Bingöl'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
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        Bingöl'de dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözlatına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kendisini polis olarak tanıtıp bir vatandaşın 132 bin 900 lirasını alan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler yaptıkları çalışma neticesinde şüpheliyi Tekirdağ'da yakaladı.

        Şüpheli, Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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