Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı
Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.
Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez, Genç ve Karlıova ilçesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmada, 8 şüpheli yakalandı.
Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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