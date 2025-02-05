Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı

        Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 18:26 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez, Genç ve Karlıova ilçesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmada, 8 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        Galatasaray, Lemina'yı açıkladı!
        Galatasaray, Lemina'yı açıkladı!
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        "Burnumu takma zannetti"
        "Burnumu takma zannetti"
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez

        Benzer Haberler

        HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Emiroğlu, Bingöl'de basın mensuplarıyla bi...
        HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Emiroğlu, Bingöl'de basın mensuplarıyla bi...
        Bingöl'de hükümlüler okullarda temizlik ve bakım çalışması yaptı
        Bingöl'de hükümlüler okullarda temizlik ve bakım çalışması yaptı
        Bingöl'de yolcu otobüsü ile taksi çarpıştı: 4 yaralı
        Bingöl'de yolcu otobüsü ile taksi çarpıştı: 4 yaralı
        Bingöl'de yolcu otobüsü ile taksinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bingöl'de yolcu otobüsü ile taksinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bingöl'de aranan hükümlü yakalandı
        Bingöl'de aranan hükümlü yakalandı
        Bingöl'de bıçakla 4 kişiyi öldüren sanık hakkındaki gerekçeli karar açıklan...
        Bingöl'de bıçakla 4 kişiyi öldüren sanık hakkındaki gerekçeli karar açıklan...