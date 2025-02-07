Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bingöl-Muş Bulvarı'nda, Mahsum Ö'nün kullandığı 12 ACH 608 plakalı otomobil ile Sefa Feyzi B. idaresindeki 12 AY 919 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Refüjdeki demirleri aşarak karşı şeride geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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