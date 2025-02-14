Karlıova'da "Vefa" ekipleri engelli, hasta ve yaşlıların yardımına koşuyor
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde "Vefa" ekipleri ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde "Vefa" ekipleri ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.
Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) oluşturulan ekip, yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinden çıkamayan engelli, hasta ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Ekipler, ziyaret ettikleri evleri temizleyerek, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıyor.
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