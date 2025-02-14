Bingöl'de 24 kilo 900 gram skunk ele geçirildi
Bingöl'de düzenlenen operasyonda 24 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bingöl'de düzenlenen operasyonda 24 kilo 900 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan aramada 24 kilo 900 gram skunk ve 103,3 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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