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        Bingöl'de kar nedeniyle 68 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 12:03 Güncelleme: 19.02.2025 - 12:03
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        Bingöl'de kar nedeniyle 68 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar yağışı nedeniyle merkezde 3, ilçelerden Adaklı'da 3, Genç'te 3, Karlıova'da 20, Kiğı'da 25, Yayladere'de 12 ve Yedisu'da 2 köy ile ulaşım sağlanamadığını belirtti.

        İl Özel İdaresinin 54 hizmet aracı ve 115 personel ile köy ve bağlı yerleşim yerlerinde yolların en kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Usta, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla ekiplerin 7 gün 24 saat sahada, görevinin başında olduğunu kaydetti.

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