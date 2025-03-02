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        Bingöl'de 1 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de, 1 kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 17:32 Güncelleme: 02.03.2025 - 17:32
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        Bingöl'de 1 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
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        Bingöl'de, 1 kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde gerçekleşen "kasten yaralama" olayıyla ilgili çalışma yaptı.

        Çalışma kapsamında, silahla 1 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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