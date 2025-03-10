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        16 yılda 200'ü aşkın kişiye sigarayı bıraktırdı

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl Üniversitesinde Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Yurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigarayla mücadelesini örnek alarak 16 yılda 200'ü aşkın kişinin sigarayı bırakmasına destek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 12:19 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:19
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        16 yılda 200'ü aşkın kişiye sigarayı bıraktırdı
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        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl Üniversitesinde Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Yurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigarayla mücadelesini örnek alarak 16 yılda 200'ü aşkın kişinin sigarayı bırakmasına destek oldu.

        Doç. Dr. Yurt, 2009 yılında Iğdır Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde görev yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplantılar ve gezilerde sigara kullananlardan bu alışkanlığı bırakacaklarına dair sözü karşılığında paketlerini almasından etkilenerek sigara bağımlılığıyla mücadele etmeye başladı.

        O dönem Yeşilay'ın kentte temsilciliğinin bulunmadığını gören Yurt, Yeşilay'a temsilcilik için başvuruda bulundu.

        Başvurusu kabul edilerek kentte Yeşilay temsilcisi olan Yurt, sigara kullananları bu bağımlılıktan kurtarmak için çalışmalar yürüttü.

        Yurt, 2015 yılında Bingöl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesine atandıktan sonra da sigara ile mücadeleyi sürdürdü.

        Bire bir görüşmeler yapan, seminerler veren, hazırladığı slaytlarla sunum yapıp bu bağımlılığın zararları konusunda görüştüğü kişileri bilgilendiren, sigara kullanımından vazgeçilmesi için ikna çalışması yürüten Yurt, bu sayede 16 yıl boyunca 200'ü aşkın kişinin sigarayı bırakmasına vesile oldu.

        Sigarayı bırakmaya karar veren kişilerin cebindeki son paketi de alan Yurt, bu paketleri zamanla koleksiyona dönüştürdü.

        Yurt, akademisyenliğinin yanı sıra Yeşilay Bingöl Şubesi Genel Sekreteri olarak da görev yaparak sigara bağımlılığıyla mücadelesini sürdürüyor.

        - "Bu eninde sonunda bırakılacak, niye bugün olmasın?"

        Doç. Dr. Bayram Yurt, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan etkilenerek gönüllülük esasıyla sigara bağımlılığıyla mücadele etmeye başladığını söyledi.

        Bu alanda çeşitli uzmanların da çalışmalarını rehber edindiğini belirten Yurt, hazırladığı slayt ile sunum yaptığını anlattı.

        Yurt, sigara alışkanlığını bırakmada kararlılığın önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

        "'Bu eninde sonunda bırakılacak, niye bugün olmasın?' diyoruz çünkü sigarayı bıraktığımızda sağlığımız çok olumlu etkileniyor. Sigara bizi bırakınca zelil, biz onu bırakınca aziz oluyoruz. 200'ün üzerinde kişiye sigarayı bıraktırmak nasip oldu."

        Iğdır'da Karadenizli pastanecilerin sigarayı bıraktırdığı kişilere baklava hediye ettiğini anlatan Yurt, Bingöl'de de bir firmanın desteğiyle sigarayı bırakanlara bal hediye ettiklerini belirtti.

        Sigaranın azaltılarak değil, bir seferde bırakılması ile sonuç almanın mümkün olduğunu dile getiren Yurt, "Ömrümün sonuna kadar insanların yaşamına dokunmaya devam etmeyi arzu ediyorum." ifadesini kullandı.

        Yurt, sigarayı bıraktırdığı kişilerin ceplerindeki son paketlerden koleksiyon yaptığını belirtti.

        - "Benim için bir milat"

        Esnaf Selahattin Şimşek (47), geçmişte günde 3 paket sigara içtiğini anlatarak, 2017 yılında iş yerinde sigara içtiği bir gün Doç. Dr. Yurt ile tanıştığını söyledi.

        "Her zaman söylerim o gün benim için bir milat." diyen Şimşek, sigaranın zararlarıyla ilgili sohbet ettikleri Yurt'un konuşmasından çok etkilendiğini belirtti.

        Bunu kendisine de söylediğini, bunun üzerine Doç. Dr. Yurt'un "O zaman hemen şimdi bırak." dediğini anlatan Şimşek, sigara ve çakmağı birlikte çöpe attıklarını ifade etti.

        - "Herkese sigaradan kurtulmalarını tavsiye ediyorum"

        Şimşek, o günden itibaren sigaradan kurtulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Sigara içtiğimde çocuğum üzerime sinen kokudan rahatsız oluyordu. Sigarayı bıraktıktan sonra sabah kalktığımda ağzımdaki o güzel tattan, güzel oksijenden mahrum değilim artık. Hem maddi yönden hem de sağlık açısından çok karlı olduğumu düşünüyorum. Herkese sigaradan kurtulmalarını tavsiye ediyorum. Hocamızın telkinlerinden etkilendim. Yeşilay'da sigarayı bırakanlarla da tanıştım. Yaklaşık 20 yıl kullandım, 8 yıldır da bıraktım. Bıraktığım günden beri rahatım. Ağzımın tadından vücudumun rahatlığına kadar çok iyi geldi bana sigarayı bırakmak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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