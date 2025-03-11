Karlıova'da ADEM kursiyerlerine iftar verildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri için iftar programı düzenlendi.

Karlıova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ADEM'de düzenlenen iftar programına Kaymakam Tufan Bağır Gilan, kurum müdürleri, kursiyerler ve aileleri katıldı.

Kaymakam Gilan, programa katılan kadınlara gül verdi, çocuklara oyuncak hediye etti.

Kursiyerlerin sorun ve taleplerini dinleyen Gilan, kursiyerlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, her zaman için kadınların yanında olduklarını belirtti.