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        Karlıova Kaymakamı Gilan, jandarma personeli ile iftar yaptı

        Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, ilçede görev yapan jandarma personeli ile iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 21:27 Güncelleme: 14.03.2025 - 21:27
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        Karlıova Kaymakamı Gilan, jandarma personeli ile iftar yaptı
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        Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, ilçede görev yapan jandarma personeli ile iftarda bir araya geldi.

        Gilan, Bağlıisa Jandarma Karakolu'nda düzenlenen programda, jandarma personeliyle iftar yaptı.

        Jandarma personeliyle sohbet eden Gilan, karakolun genel durumu hakkında bilgi aldı, personele başarı diledi.

        İftar programına, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Rıza Duman da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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