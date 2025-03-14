Karlıova Kaymakamı Gilan, jandarma personeli ile iftar yaptı
Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, ilçede görev yapan jandarma personeli ile iftarda bir araya geldi.
Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, ilçede görev yapan jandarma personeli ile iftarda bir araya geldi.
Gilan, Bağlıisa Jandarma Karakolu'nda düzenlenen programda, jandarma personeliyle iftar yaptı.
Jandarma personeliyle sohbet eden Gilan, karakolun genel durumu hakkında bilgi aldı, personele başarı diledi.
İftar programına, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Rıza Duman da katıldı.
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