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        AK Parti Bingöl milletvekilleri Berdibek ve Korkutata iftarda vatandaşlarla bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 20:52 Güncelleme: 15.03.2025 - 20:57
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        AK Parti Bingöl milletvekilleri Berdibek ve Korkutata iftarda vatandaşlarla bir araya geldi
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        BİNGÖL(AA) - AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Karlıova ilçesinde iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Karlıova'nın Kalencik ve Taşlıçay köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla görüşen Milletvekilleri Berdibek ve Korkutata, daha sonra ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti, sorun ve taleplerini dinledi.

        Berdibek ve Korkutata daha sonra Karlıova Belediyesinin Şehit Tarık Aydemir Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlediği iftar programına katıldı.

        Programda konuşan Milletvekili Berdibek, ilçedeki en büyük sorunlardan biri olan doğal gaz sorununu çözdüklerini söyledi.

        Geçmişten bu yana sorunları çözmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Berdibek, ilçe için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

        Milletvekili Korkutata da Karlıova'nın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve halkın beklentilerine daha hızlı çözümler üretebilmek için istişarelere devam edeceklerini kaydetti.

        Programda, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve AK Parti Karlıova İlçe Başkanı Bilal Karabulak da konuşma yaptı.

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