Karlıova Kaymakamı Gilan, öğrencilerle iftarda buluştu

İftar programına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yıldız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özgür Değirmenci de katıldı.

Kaymakam Gilan, Şehit Tarık Aydemir Yatılı Bölge Okulunda öğrencilerle iftarda bir araya geldi, onlarla sohbet etti.

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