Karlıova Kaymakamı Gilan, öğrencilerle iftarda buluştu
Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, öğrencilerle iftarda bir araya geldi.
Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, öğrencilerle iftarda bir araya geldi.
Kaymakam Gilan, Şehit Tarık Aydemir Yatılı Bölge Okulunda öğrencilerle iftarda bir araya geldi, onlarla sohbet etti.
Okulu gezen Gilan, yöneticilerden bilgi aldı.
İftar programına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yıldız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özgür Değirmenci de katıldı.
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