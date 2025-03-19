Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Karlıova Kaymakamı Gilan, öğrencilerle iftarda buluştu

        Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 23:14 Güncelleme: 19.03.2025 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karlıova Kaymakamı Gilan, öğrencilerle iftarda buluştu
        ABONE OL

        Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

        Kaymakam Gilan, Şehit Tarık Aydemir Yatılı Bölge Okulunda öğrencilerle iftarda bir araya geldi, onlarla sohbet etti.

        Okulu gezen Gilan, yöneticilerden bilgi aldı.

        İftar programına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yıldız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özgür Değirmenci de katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        Trump: Zelenskiy ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
        Trump: Zelenskiy ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
        Montella'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması!
        Montella'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması!
        376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet
        376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet
        Akademiye kabul edildi
        Akademiye kabul edildi
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!

        Benzer Haberler

        Bingöl'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Bingöl'de şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        Karlıova'da yetimler için iftar programı düzenlendi
        Karlıova'da yetimler için iftar programı düzenlendi
        Kamyonet, hafif ticari araca çarptı: 4'ü jandarma 5 yaralı
        Kamyonet, hafif ticari araca çarptı: 4'ü jandarma 5 yaralı
        Bingöl'de trafik kazasında 4'ü jandarma personeli 5 kişi yaralandı
        Bingöl'de trafik kazasında 4'ü jandarma personeli 5 kişi yaralandı